| Hilden - Area 51

Finale mit acht Bands in vier Stunden

Auch in diesem Jahr gibt es im Kreis Mettmann wieder den Band-Contest, einem Wettbewerb für junge Amateurbands, bei dem es Preisgelder von bis zu 500 Euro zu gewinnen gibt. Die acht Final-Teilnehmer, die am 12. November ab 18 Uhr im Hildener Area 51 um den Sieg kämpfen, stehen inzwischen fest: Carpet Waves, Eleveta, Utopija (alle aus Düsseldorf), Back to Atlantis (Erkrath/Langenfeld/ Hilden), Ancorae (Mettmann), At The Moment (Langenfeld), Lie With Me und Backroads (beide aus Ratingen). Auch in diesem Jahr wird es neben der Fachjury wieder ein Zuschauervoting geben, wer der Nachfolger von Red42 (Foto), der Siegerband aus dem Vorjahr, wird.