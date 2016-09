| Kinostart: 29. September 2016

Findet Dorie

Das Fischmädchen mit der eklatanten Lücke im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses blättert seine Biografie auf. Als Fischkind wurde Dorie von den Eltern getrennt und fand gute Freunde in Marvin und seinem Sohn Nemo. Jetzt aber blitzen Erinnerungen auf und Dorie will unbedingt ihre Eltern finden. Zusammen mit einem Oktopus macht sich Dorie auf eine Reise, die geradewegs in ein gigantisches Erlebnisaquarium führt. Mehr von dem, was 2003 ein weltweites Kinopublikum begeisterte. Seit Pixar auf Anweisung des übergeordneten Disney-Konzerns Fortsetzungen dreht, sind die Filme nicht unbedingt besser geworden. Auch hier gilt: Technisch erste Sahne, alles gefällig und unterhaltsam, aber statt Herz und Charme sind jetzt Gequassel und Hektik Trumpf.