| Ratingen - Dumeklemmerhalle

Fit für die Zukunft

Viele Schüler verlassen die Schule, ohne eine genaue Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft zu haben. In Anbetracht des jungen Alters & der Vielzahl an Ausbildungsberufen & Studiengängen ist das nicht verwunderlich. Neben den Neigungen spielen sicherlich Zukunftsperspektiven, das Einkommen sowie Aufstiegschancen und ein vielseitiges Tätigkeitsfeld bei der Wahl eine entscheidende Rolle. Aber auch diejenigen, die schon einen genauen Plan haben, können Kontakte nutzen, um sich gezielt bei Unternehmen vorzustellen oder um Näheres über ein be- stimmtes Studium zu erfahren. Die topjob bietet am 17. September in der Ratinger DumeklemmerHalle (Stadthalle) von 10 - 16 Uhr nicht nur Orientierungshilfe, sondern sie erweist sich als Türöffner für so manchen Bewerber. Auf der beliebten Ausbildungs- & Studienmesse sind mehr als 50 Unternehmen & Akademien/Hochschulen mit einem Stand vertreten. Außerdem gibt es ein interessantes Vortragsprogramm. Nähere Infos: www.rmg-ratingen.de.