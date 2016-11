| Kinostart: 24. November 2016

Florence Foster Jenkins

Die titelgebende Hauptfigur des neuen Films von Stephen Frears ist eine New Yorker Bankenerbin und Arztwitwe, die in betagtem Alter nicht länger nur in Privatsalons unter handverlesenen Gästen auftreten will. Sie nimmt noch einmal Gesangsunterricht und organisiert im Alter von 76 ein Konzert in New Yorks größtem Saal, der Carnegie Hall. FFJ, das ist Meryl Streep, die hier zwischen gewollt schlechtem Gesang und unverstellter Liebenswürdigkeit eine Leistung zeigt, die zu Herzen geht, leiden und lachen lässt wie der ganze Film. Die Regie, die Ausstattung und Kostüme im Stil der 40er Jahre, der Schnitt und Hugh Grant als Jenkins‘ Lebensgefährte – sie alle liefern Oscar-Würde Klasse in einem Film, in dem es keinen einzigen schlechten Moment gibt. you+me verlost 3 Romanvorlagen. Wer gewinnen möchte sendet eine SMS mit dem Text bm.007.001 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.