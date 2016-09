| Kinostart: 27. Oktober

Girl on the Train

Es hat was, wenn die Initialen eines Buch- oder Filmtitels zusammen GOTT ergeben. Aber auch ohne Titelmystik ist die Hollywood-Adaption des Weltbestsellers der Engländerin Paula Hawkins eine starke Angelegenheit. Es geht darum, dass die alkoholsüchtige Rachel vom Zug aus, den sie täglich nimmt, Zeugin eines Verbrechens geworden sein könnte. Ihr Ex-Mann aber auch die Polizei melden vorläufig Zweifel an. Rachel gerät sogar selbst unter Verdacht. Das ist eine klasse Rolle, die Emily Blunt klasse ausgestaltet, auch um sie herum protzt unter der Hochglanzregie von Tate Taylor („The Help") viel Starprominenz mit Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Edgar Ramirez und – als coole Kommissarin – Allison Janney. Wenn Sie „Gone Girl" mochten…