| Hilden - Stadthalle

Haariger Auftakt

Mit dem Musical ‚Hair‘ wird die Hildener Theaterspielzeit 2016-2017 am 29. September in der Stadthalle eröffnet werden. ‚Hair‘ war Ende der 70er Jahre ein Kult-Kinofilm, der die Träume und Alpträume einer ganzen Generation zeigte. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe langjähriger Hippies. Sie leben und lieben unter dem Vorzeichen eines neuen Zeitalters: dem „Zeitalters des Wassermanns“ in New York im Sommer des Jahres 1968. Zwei Freunde, Claude und Berger, haben mit vielen Gleichgesinnten eine neue Lebensform gefunden. Sie ist geprägt von Gewaltlosigkeit, Frieden und durch die Liebe zueinander. Mit der Moralvorstellung und dem Pflichtbewusstsein der Elterngeneration muss aus ihrer Sicht gebrochen werden, um ein Leben in Freiheit und Freundschaft leben zu können. Aber es ist vor allem der Vietnam-Krieg, der die größte Bedrohung darstellt. Claudes Einberufungsbefehl ändert alles. Sein großer Reichtum und sein eigenes Leben sieht er in Gefahr. Aber auch andere sind von der Einberufung betroffen. Gemeinsam sucht man nach Möglichkeiten der Army zu entge- hen. Verweigerung? Vortäuschung von Homosexualität? Vernichtung des Einberufungsbefehls? Einen der beiden Hauptdarsteller, Sascha Krebs (Foto), konnte das Hildener Theaterpublikum bereits im Jahr 2013 als Ché im Musical ‚Evita‘ von seinem Schauspiel- & Gesangstalent überzeugen. Außerdem stand er unter anderem schon in der Produktion ‚We Will Rock You‘ auf den deutschen Musical-Bühnen. Eintrittskarten (12 - 20 Euro) sind im Vorverkauf bei der Ticket-Zentrale, in der Stadtbücherei oder unter www.neanderticket.de, sowie eine Stunde vor Veran- staltungsbeginn an der Abendkasse in der Stadthalle Hilden erhältlich.