| Kinostart: 26. Januar 2017

Hacksaw Ridge

Desmond Doss, Arbeitersohn aus Virginia, meldet sich 1942 freiwillig zur Army, verweigert aber aus religiösen Gründen zu schießen; er fasst gar nicht erst eine Waffe an. Als Sanitäter gerät seine Einheit nach der Landung auf Okinawa 1945 unter schweres Feuer der japanischen Verteidigungskräfte. Unermüdlich beginnt Doss die Verletzten vom Schlachtfeld zu bergen. Zwölf Jahre nach „Apocalypto“ meldet sich Mel Gibson zurück mit einer wuchtigen Regiearbeit, in der nach wahrer Begebenheit ein Junge aus dem Volk zum christlichen Volkshelden aufsteigt. Andrew Garfield spielt die Hauptrolle im Stil des jungen Anthony Perkins, klasse flankiert von Vince Vaughn und Sam Worthington. Ein fesselnder Film mit Gefechtszenen von bestürzender Brutalität. you+me verlost zwei Fan-Pakete mit T-Shirt & Cap. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.006 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.