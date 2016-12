| Düsseldorf - ISS Dome

Highland Highlights

Die größte Indoor-Showproduktion mit schottischer Musik & Tanz kommt am 17. Dezember in den ISS Dome. Die ‚Music Show Scotland‘ vereint Dudelsäcke & schottische Trommeln mit gefühlvoll gesungenen Balladen & rhythmischen Songs. Über 200 Piper, Drummer, Tänzerinnen, Sänger & Musiker stehen auf der Bühne, als Kulisse dient das Highland Valley Castle mit 40 Metern Breite und 12 Metern Höhe. Ergreifende Balladen, fröhliche Tänze und mit- reißende Dudelsackmusik zeichnen das Showprogramm aus. Aber nicht nur traditionelle Lieder aus Schottland, sondern auch aktuelle Songs erklingen aus den Dudelsäcken zu ganz modernen Rhythmen der Pop- & Rockmusik. Gänsehaut ist garantiert, wenn Musiker & Tän- zer in Uniform aufmarschieren und die schottische Hymne ‚Highland Cathedral‘ oder legendäre Hits wie „Amazing Grace“ und „Mull of Kintyre“ anstimmen. Infos & Tickets: www. musicshow- scotland.de, sowie 01805-644332 und www. dticket.de.