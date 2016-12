| Ratingen - Dumeklemmerhalle

Ihr Kinderlein singet

Für viele Musikinteressierte aus Ratingen und der Region ist das Weihnachtskonzert in der Stadthalle ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Die Vorfreude steigt, denn auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Ratingen zusammen mit dem Knabenchor Hösel das Konzert. Der musikalische, traditionelle und stimmungsvolle Abschluss des Advents findet am 23. Dezember in der Dumeklemmerhalle statt.