Im Schatten von Django

Bela B alias Dirk Felsenheimer (53) ist nicht nur der singende Schlagzeuger von den Ärzten, er ist auch ein gefragter Schauspieler, der Filme mit hohem Trashfaktor liebt. Jetzt geht er mit der Hörspieladaption des Spaghettiwesterns „Sartana - noch warm und schon Sand drauf“ von 1970 auf Tour. Bela B macht Sartana zu einer Mixtur aus Sherlock Holmes und James Bond im Wilden Westen - inklusive Twang-Gitarren, flapsigen Sprüchen und fragwürdiger Moral. Damit hat der Stoff alles, um Kult zu werden. Das Live-Hörspiel in Concert ‚Sartana – noch warm und schon Sand drauf‘ feiert am 3. Dezember im Capitol Theater Premiere und ist auch zwei Tage später, am 5. Dezember, im Forum Leverkusen live zu erleben.