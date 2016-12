| Düsseldorf - Tonhalle

Im Zeichen von Beethoven

Mit Sir Neville Marriner starb im Oktober eine der großen Dirigenten unserer Zeit. Er gründete einst die renommierte Academy of St. Martin in the Fields. Vor fünf Jahren übernahm Star- Violinist Joshua Bell in der Funktion des musikalischen Direktors die Geschicke des Kammerorchesters. Gemeinsam gestalten Sie am 14. Januar in der Tonhalle einen Beethoven-Abend mit der Ouvertüre in c-Moll zu ‚Coriolan‘, dem Konzert für Violine und Orchester D-Dur und der Symphonie Nr. 6 ‚Pastorale‘. Die Strahlkraft des Meisterkonzertes wird in jedem Winkel der Konzerthalle den Besuchern sicherlich einen vollendeten Genuss bescheren. Es gibt nur noch Restkarten!