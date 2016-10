| Leverkusen - Forum

Immer am Puls der Zeit

Nach 19 Jahren hat Eckhard Meszelinsky sich als künstlerischer Leiter der Leverkusener Jazztage verabschiedet und das Zepter an seinen Nachfolger Fabian Stiens übergeben. Er fungiert allerdings weiterhin als künstlerischer Berater. Unter seiner Ägide hat der langjährige Festivalmacher und Musiker die Weltstars des Jazz an den Rhein geholt. In den letzten Jahren hat der Manager einen wichtigen Umbruch eingeleitet, indem er das renommierte Festival für andere Musikstile zwischen Soul, Blues und Pop geöffnet hat. Das mag zwar manchem Jazzpuristen ein Dorn im Auge sein, aber die Qualität hat darunter nicht gelitten. Somit wurde auch ein jüngeres Publikum angesprochen, das inzwischen eine wichtige Zielgruppe darstellt. Mit der Wettbewerbsreihe 'Future Sounds' hat er sich zudem der Nachwuchsförderung verschrieben. Auch in diesem Jahr geben sich vom 4. bis 15. November eine Auswahl von Spitzenjazzern und bekannte Formationen die Ehre. Die Mischung stimmt! Die Konzerte von Gregory Porter & Jacob Collier zum Auftakt sind erwartungsgemäß ausverkauft. Mit Walter Trout & Band und Popa Chubby & Band teilen sich am 5.11. zwei exzellente Gitarristen im Rahmen der Blues Night die Bühne. Der Erstgenannte spielte mit Größen wie John Lee Hooker, Canned Heat und John Mayall zusammen. Seit geraumer Zeit laborierte Trout an einer unheilbaren Lebererkrankung. Nur durch eine von Spenden finanzierte Leber-Transplantation wurde ihm das Leben gerettet. Nach eigenem Bekunden fühlt sich der 65-Jährige inzwischen wie neu geboren. Auf seinem jüngsten Livealbum 'Alive in Amsterdam' kommt dies zur Geltung. Der Gesang und das Gitarrenspiel mit feinsten Soli unterstreichen sein ganzes Können. Popa Chubby gilt längst schon als alter Hase im Rockbiz. Die Songs des New Yorkers spiegeln das urbane Leben der Metropole mit einer Mischung aus Blues, HipHop & Rap wieder. Der 55-Jährige stellt Stücke aus seinem neuen überwiegend entspannten Studioplayer 'The Catfish' vor. Angeführt von Candy Dulfer & Band versetzen Soulperle Stephanie Heinzmann und Myles Sanko bei der Groove Night am 6. November das Publikum in Tanzlaune. Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus Funky & Jazzgrooves, Neo-Soul & Pop und Soul-Jazz bis Acid-Jazz. Keine Geringeren als Al Di Meola & The Stanley Clark Band feiern am 7.11. eine Rückkehr nach Leverkusen. Der Weltklassegitarrist und der Spitzenbassist waren einst Mitglieder bei Chick Coreas Fusion-Band 'Return To Forever'. Hier kreuzen sich einmal mehr die Wege. Im Vorprogramm spielt Filou, der Vorjahressieger des Future Sounds-Wettbewerbs, einen Mix aus erfrischendem Funk, Jazz, HipHop und Improvisationen. Einen Tag später geht die Drum World an den Start. Die WDR Big Band hat den Sound von Schlagzeuger Mokhtar Samba so arrangiert, dass die Einflüsse der (nord-)afrikanischen Musik mit dem Jazz eine pulsierende Melange eingehen. Samba erhält an diesem Abend noch musikalische Unterstützung von französischen und afrikanischen Gästen. Masterdrummer Billy Cobham hat sich nie um Konventionen geschert und durch die Kollaboration mit anderen Musikern stets neue Impulse einfließen lassen. So hat er vor einiger Zeit mit Schweizer Musikern und Jodlern, Mitgliedern der Okuta Percussions und The Autistics ein Konzert gegeben. Eines der spannendsten Konzertabende dürfte das Treffen von 'The New Generation of Jazz' am 9.11. sein. Robert Glasper Experiment beschert den Zuhörern einen Gehörgenuss. Der Grammy-Preisträger gilt als Lichtstrahl des Fusion. Mit Leichtigkeit verbindet das Quintett Elemente von Jazz, HipHop, Rock und R&B zu einer Einheit. Die Lucky Chops kreieren einen melodiösen bis tanzbaren Bläsersound. Entdeckt wurden sie durch eine Handyvideo-Aufnahme eines ihrer New Yorker U-Bahn-Gigs, die sich rasend verbreitete. Als Dritter im Bunde mischt Christian Scott aTunde Adjuah mit, der sich nicht nur in Jazzkreisen einen Namen machte (2 Grammy-Nominierungen), sondern auch als Schauspieler an der Seite von George Clooney vor der Kamera stand. Dass zwei Singer-/Songwriter sich unter dem Motto 'Die Leichtigkeit des Seins' am 10. November präsentieren, ist kein Tabubruch. Vielmehr stehen die Auftritte von Gregoy Meyle und Arthur Horváth für die Weiterentwicklung des Konzepts. Zum Karnevalsauftakt stehen mit Max Mutzke, Andreas Kümmert und dem Hendrik Freischlader Trio drei bekannte Acts für einen erstklassigen Sound 'Made In Germany'. Incognito und die Brand New Heavies sorgen am 12.11. bei der Acid Jazz Night für Partystimmung. Mit dem Tingvall Trio bestreitet am 13. November eines der angesagtesten Acts der deutschen Jazzszene ein Konzert, das mühelos den Spagat zwischen Jazz und Pop meistert. Zuvor begibt sich Eckhard Meszelinky auf die Bühne. Pianist Christian Dellacher hat dessen Kompositionen neu arrangiert. Gemeinsam mit einem Streicher-Trio & Drummer setzen sie die Stücke um. Zum Ausklang des Festivals kündigt sich am 15.11. das Konzert- und Theaterstück 'Motown – Eine Legende' an. Eine Empfehlung wert sind wie immer die Scala-Konzerte, die parallel im Club stattfinden. Angesagt haben sich u.a. Wolf Maahn, David Knopfler, Nils Wülker und Lydie Auvray. Alle Informationen finden Sie unter www.leverkusener-jazztage.de.