| Mettmann - Neandertalhalle

Internationales Matinee

Das internationale Konzerttrio bestehend aus Caroline Jestaedt (Sopran/ Frankreich/Deutschland), Klaus-Peter Riemer (Flöte/Deutschland) und Miyuki Brummer (Klavier/Japan) präsentiert am 6. November bei einem Matinee in der Mettmanner Ne- andertalhalle ein Konzertprogramm, in dem sich kammermusikalische Kompositionen und Opernkompositionen aus Barock, Klassik, Romantik und der Spätromantik wiederfinden. Das Trio spielt und singt Werke von: Antonio Vivaldi (Domine Deus aus Gloria), Vincenzo Bellini (Angiol di pace), Camille Saint-Saens (Une flûte invisible), Ophelias Arie aus der Oper Hamlet von Ambroise Thomas, eine Ballade in g-moll für Klavier von Friedrich Chopin und noch vieles mehr. Eintrittskarten für 18 € gibt es im Bürgerbüro, der Stadtbibliothek, der Schaufenster Geschäftsstelle, der Ticket-Zentrale und unter www.neanderticket.de.