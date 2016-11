| Kinostart: 10. November 2016

Jack Reacher: Kein Weg zurück

Tom Cruise arbeitet sich gewohnt dynamisch am betont unglamourösen Paralleluniversum seiner HighTech-Abenteuer mit „Mission: Impossible“. Als Jack Reacher ist er – ganz im Sinne der Romane von Lee Childs – ist er ein ehemaliger Army-Spezialist, der nun – quasi freiberuflich – in komplizierten Fällen einsteigt, wo es für die Betroffenen echt eng wird. Story ist dabei eher egal; kennt man einen Fall, kennt man alle. Und auch die Machart ist weitgehend wurscht, weil der Held ultracool und weitgehend unbesiegbar ist. Interessant sind die Details, weil Regisseur Edward Zwick zumindest Ansätze von realistischer Härte einbringt und Cobey Smulders eine sexy Partnerin ist. Das eigentliche Rätsel aber ist es: Wie hält sich Cruise mit Mitte 50 so fit? you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.994 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.