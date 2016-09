| Düsseldorf - ISS Dome

Jean-Michel Jarre ist ein Magier

Warum Sie sein konzert am 22. Oktober im ISS-Dome auf keinen Fall verpassen dürfen und wie Edward Snowden bei seinem neuen Album mitwirken konnte

Am 22. Oktober gastiert Jean-Michel Jarre im ISS-Dome. Aber was kann man von einem Konzert eines Elektronik-Musikers erwarten, der sogar noch auf Sänger verzichtet? Drehen wir die Zeit um über 35 Jahre zurück: 14. Juli 1979, Paris. Jean-Michel Jarre ist mit seinen beiden Debutalben Oxygène & Equinoxe richtig eingeschlagen und so darf der 30-Jährige zum französischen Nationalfeiertag auf dem Place de la Concorde ein OpenAir- Konzert geben. Ob das funktioniert? Ein Musiker alleine auf der Bühne, den niemand sieht, weil er ständig hektisch zwischen einem Dutzend aufgetürmten Tastaturen hin- & herspringt und immer wieder an über 500 Reglern dreht. Der Kumpel, mit dem man zusammen gerade eine Mokick-Tour durch Frankreich machte, hatte auf ‚so einen langweiligen Scheiß keinen Bock‘ und so machte sich der damals 16-jährige Autor dieser Zeilen alleine auf den Weg. Es war eine goldrichtige Entscheidung. Das Konzert war mit über einer Million Besuchern das bis dahin größte Konzert aller Zeiten. Und die Stimmung, die der Franzose in dieser Nacht erzeugte, war Magie pur. Da gab es kein Gedränge im Publikum, denn niemand verließ seinen Platz. Jeder war betört von der Musik und bestaunte die Effekte und die bewegten Bilder, die über die Häuserwände huschten. So etwas hatte noch nie jemand zuvor erlebt: Die Musik sog die Besucher in ihren Bann. Auf dem gesamten Place de la Concorde herrschte eine Stimmung, wie man sie nie mehr wieder erleben sollte. Jean-Michel Jarre spielte und jeder folgte wie hypnotisiert seinen Klängen. Die Sirenen aus der griechischen Mythologie können nicht betörender gewesen sein, nur dass der Franzose keine Seefahrer ins Elend lockt, sondern seine Zuhörer in ein Paradies aus Faszination, Liebe & Frieden führt. Es war unbeschreiblich, als stünde jeder unter einer süßen Droge. Selbst bei den riesigen Friedensdemos in den 80er-Jahren herrschte keine auch nur annähernd so wundervolle Atmosphäre. Jean-Michel Jarre ist ein Magier. Wie ein Besessener tüffelt er tage-, monate-, jahrelang am perfekten Sound. Und wenn er diesen gefunden hat, geht er genauso akribisch & fantasievoll an die optische Umsetzung für seine Live-Shows und nutzt dafür alle nur erdenkliche Technik wie Pyro-Feuerwerk & Lasershow. Egal wann, egal wo: Jeder Auftritt ist ein Spektakel. Er verzaubert sein Publikum und lockt es in ein fantastisches Abenteuer aus verführenden Melodien & bunten Effekten. Das Konzert am 22. Oktober im ISS-Dome sollte man auf keinen Fall verpassen, sonst ärgert man sich wie damals der Mokick-Kumpel, als er am nächsten Morgen erfuhr, was er verpasst hatte. Der heute 68-Jährige hat auch gerade ein neues Album veröffentlicht. Auf ‚Electronica 2: The Heart Of Noise‘ bildet Jarre ein Team mit - man höre & staune - Edward Snowden. Es ist die erste musikalische Kooperation des berühmten Whistleblowers, der seit 2013 inkognito in Russland lebt. Des Weiteren hat Jarre namhafte Kollegen wie Yello, Laurie Anderson, Moby, Hans Zimmer, Primal Scream und die Pet Shop Boys dazu eingeladen, mit ihm Konzeptalben einzuspielen – gewissermaßen die DNA der elektronischen Musik.