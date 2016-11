Kamelleregen 2017

Der große Karnevalswettbewerb der Stadtwerke Düsseldorf

Bereits zum fünften Mal unterstützen die Stadtwerke Düsseldorf mit ihrem Wettbewerb ‚Kamelleregen‘ Karnevalsgruppen aus dem Großraum Düsseldorf mit Wurfmaterial im Gesamtwert von 8.500 Euro. Das Besondere an dem Wettbewerb: Jeder kann kostenlos mitentscheiden, welche Gruppen & Vereine gefördert werden. Wer kann teilnehmen? Alle Karnevalsgruppen aus dem Großraum Düsseldorf, die an einer Karnevalsveranstaltung oder einem Karnevalszug teilnehmen und in diesem Rahmen Wurfmaterial verteilen, können sich ab sofort und bis zum 14. Februar um 10 Uhr online kostenlos anmelden und zeigen, warum sie mit bis zu 30.000 Tütchen mit Gummibärchen gefördert werden sollten. Wie funktioniert der Wettbewerb? Ab dem 18. Januar 2017 kann jeder täglich für seinen Favoriten stimmen. Die zehn Karnevalsgruppen, die am 14. Februar um 10 Uhr die meisten Stimmen aufweisen, ziehen in ein Finale vom 14. Februar ab 10 Uhr bis einschließlich 16. Februar ein. Im Finale werden die Stimmen per E-Mail bestätigt, wobei nur noch einmal pro E-Mail-Adresse abgestimmt werden kann. Alle Finalisten starten erneut mit null Stimmen. Die E-Mail-Adressen dienen nur der Abstimmung und werden nicht für Werbezwecke verwendet. Alle Stimmen werden von den Stadtwerke Düsseldorf manuell geprüft und erst am Folgetag bis 14 Uhr freigeschaltet. Am 17. Februar werden die Stim- men ein letztes Mal kontrolliert und freigeschaltet. Teilnahme & Abstimmung sind kostenlos. Was kann man gewinnen? Die drei Karnevalsgruppen mit den meisten Stimmen im Finale erhalten Publikumspreise. Der erste Platz erhält 30.000 Tütchen mit Gummibärchen, der zweite Platz 20.000 und der dritte Platz 10.000 Tütchen. Facebook-Sonderpreis Wenn die Facebook-Seite der Stadtwerke Düsseldorf im Wett- bewerbszeitraum die Marke von 20.000 Fans erreicht, werden unter allen teilnehmenden Karnevalsgruppen ab Platz vier noch einmal 10.000 Tütchen mit Gummibärchen verlost. Alle weiteren Infos findet man unter www.kamelleregen.de.