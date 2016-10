Keine Chance für trübe Novemberstimmung

Um der trüben Novemberstimmung entgegenzuwirken, steht in Hilden bei den Genusstagen 2016 zum wiederholten Male das leibliche und seelische Wohlgefühl im Vordergrund. Kurze und stürmische Novembertage sind in Hilden kein Grund, sich auf dem Sofa zu verkriechen. Auch in diesem Jahr wird von den städtischen kulturellen Einrichtungen, der Volkshochschule sowie vom Stadtmarketing mit Geschäften, Firmen und Gastronomen ein umfangreiches Programm geboten. Und so wechseln sich dann genussvolle Veranstaltungen für Ohren, Augen und Gaumen ab – und entführen die Sinne in eine andere Welt. Das komplette Programm ist so vielfältig & umfangreich, dass wir hier nur einige Events anskizzieren können: Am 6. November, findet der alljährliche Kultursonntag statt. Verschie- dene Künstler öffnen ihre Ateliers, Lesungen, Krimi- Frühshoppen, Konzerte und vieles andere erwartet das Publikum. Am Abend zuvor, dem 5. November, findet die 7. Hildener Kneipentour statt. Die musikalische Wandernacht mit 26 Bands in 24 Kneipen war schon in den vergangenen Jahren ein Erfolg. Die Volkshochschule bietet Gaumenfreuden wie z. B. ‚Leicht gemacht & lecker – Anregungen für weihnachtliche Schlemmereien‘ am 28. November. Und auch die ausgezeichnete Stadtbücherei und das Wilhelm-Fabry-Museum beteiligen sich mit einem abwechslungsreichen Programm. Zahlreiche weitere Veranstaltungen wie das Kabarett-Gastspiel von Tina Teubner und das Theaterstück 'Honig im Kopf' mit allen Infos zu Anmeldungen, Zeiten und Veranstaltungsorten sind online auf www.hildener-genusstage.de zu finden.