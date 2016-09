| Mettmann - Neandertalhalle

Kubanische klänge

Die siebenköpfige Band ‚Son del Nene‘ sorgt in Europa immer wieder für große Begeisterung. Für alle, die den traditionellen Son Cubano lieben und ein Stück authentisches Kuba erleben wollen, ist der Ausnahmesänger El Nene ein Muss. Der traditionelle kubanische Son entwickelte sich aus afro- kubanischen Trommelrhythmen und der Gitarrenmusik spanischer Farmer. Anfang des 20. Jahrhunderts gelangte der Musikstil nach Havanna. Von dort aus trat er seinen weltweiten Siegeszug an, auch dank Wim Wenders ‚Buena Vista Social Club‘. El Nene, bürgerlich Pedro Lugo Martinez, glänzt mit seinem ungemein kraftvollen und melancholischen Gesang. Er wirkt - auch optisch - wie eine jüngere Version des weltberühmten Ibrahim Ferrer (Buena Vista Social Club), mit dem er auch weltweit tourte. Den Son Cubano singt er so überzeugend und authentisch, dass er mit seiner Gruppe ‚Los Jovenes del Son‘ sogar einen Latin Grammy gewonnen hat. In Wenders Kinofilm ‚Musica Cubana – The Sons of Buena Vista‘ spielte er eine Hauptrolle in den eindrucksvollen, musikalischen Passagen. Am 7. Oktober gastiert ‚Son del Nene‘ in der Mettmanner Neandertalhalle. you+me verlost 5 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.977 an die Rufnummer 32223.