| Düsseldorf - Haus der Jugend

Kuschelige Songs für den Winter

Wer akustische und leise Klänge zwischen Rock, Folk, Country und Pop mag, kann sich auf das Acoustic Winter Festival 2017 freuen. Zum dritten Mal veranstaltet das Büro von Ranking – The Music Factory in Kooperation mit dem JAB am 14. Januar um 17 Uhr diesen Konzertabend im Haus der Jugend. Es bildet ein Pendant zum Acoustic Summer Festival im Musikzimmer. Wie immer achten die Organisatoren auf eine gutes Line-Up aus bekannten Musikern/Bands und Newcomern. Als Headliner fungiert Ray Wilson. Innerhalb von nur vier Monaten hat der 48-Jährige zwei neue Studioalben produziert. Anfang Juni erschien der Player ‚Song For A Friend‘ und zuletzt der Release ‚Makes Me Think of Home‘. Die Stücke erhalten durch die markant raue Stimme des Sängers mit teils melancholischer Färbung ihren typischen Charakter. Die allesamt ansprechenden Nummern sind geradezu prädestiniert für dieses Festival. Zu erwarten ist, dass der frühere Genesis-Sänger und Frontman von Stiltskin auch Songs dieser Bands zum Besten gibt. Als Nächster im Bunde stellt der in New York lebende irische Singer/Songwriter Mark Geary Titel seines in Kürze erscheinenden Albums vor. Der 45-Jährige präsentiert Balladen und mitunter muntere Folksongs seiner bisherigen knapp 24-jährigen Schaffensperiode. Er supportete u.a. Coldplay, Elvis Costello, The Pretenders, Joe Strummer und The Swell Season. Geary machte sich als Songschreiber von Soundtrack-Titeln für Kinofilme und TV-Serien einen Namen. Die aus Massachusetts stammende Soul- und Bluessängerin Chrissi Poland spielt Songs aus dem aktuellen Werk ‚Waking Hour‘. Die Musikerin spielt vornehmlich am Piano und weiß mit ausdrucksstarker Stimme bis hin zu Jazz/ Roots zu überzeugen. Deshalb wird sie gerne auch als Studiosängerin, wie zuletzt von Moby, engagiert. Die irische Sängerin Grainne Hunt setzt auf rockige Stücke und Balladen, die sich meist abseits der traditionellen irischen Folk- songs bewegen. Das weibliche Duo ‚Steiner & Madlaina‘ komponiert ruhige und softe Stücke in englischer und deutscher Sprache, die zwischen Aufbruch, Licht und Schatten changieren. Die Lokalmatadoren Betrayers of Babylon entfachen mit deutschsprachigen Texten und bisweilen treibenden Reggae-und Ska-Beats eine gelockerte, tanzbare Stimmung. Vor heimischem Publikum will One Eye Open mit folkigen und melancholischen Songs punkten. Jana Leise, Winterson und The Sins Of My Youth komplettieren das Line-Up. Der Vorverkauf läuft über jab-online.de und A&O Medien.