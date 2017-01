| Kinostart: 12. Januar 2017

La La Land

Mia, ein Mädchen vom Lande, kommt nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie trifft auf den Klavierspieler Sebastian, der sich in Aushilfsjobs unter Wert verkauft. Die Beiden werden auf Umwegen ein Paar, müssen sich Sachzwängen beugen, als beider Karrieren Fahrt aufnehmen. Ein Musical, ganz altmodisch mit Tanzeinlagen und eigenen (!) Songs, die die Handlung vorantreiben. Ryan Gosling und viel mehr noch Emma Stone spielen sagenhaft, können allerdings weder gut tanzen noch gut singen. Regisseur Damien Chazelle („Whiplash") zeigt sich technisch hochklassig, verlegt sich aber auch oft auf Regieprotz, um zu zeigen, was er drauf hat. Als Nachschlag auf die Franzosenmusicals aus den Sixties gilt „La La Land" als Oscar-Favorit.