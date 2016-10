| Bochum - RuhrCongress

Lassen Sie sich verzaubern

Früher galt Las Vegas als das Mekka der Zauberkunst. Jeder Zauberkünstler träumte davon in der Glücksspiel-Metropole einmal auf der Bühne zu stehen und jeder Zauberfan wünschte sich einen Flug in die verrückte Wüstenstadt, um dort eine der gigantischen Zauber-Shows live bestaunen zu können. Doch die Zeiten haben sich geändert, denn die Auftritte der Ehrlich Brothers gehören längst zu den besten Zaubershows auf unserem Planeten. Ihre un- glaublichen Tricks müssen keinen Vergleich mit den weltbesten Magiern scheuen und mit ihrer wundervollen, natürlichen und charmanten Art verzaubern sie jedes Publikum und sorgen in allen deutschen Arenen meist für wesentlich mehr Lacher als so mancher Comedian. Ab Dezember präsentieren Andreas & Chris Ehrlich ihre mit Spannung erwartete neue Faszination-Tour. Die Termine in unserer Region: 31. Dezember Oberhausen, 14. Januar Köln, 18. Februar Essen und am 19. Februar schließlich im Düsseldorfer ISS-Dome. Wer so lange nicht warten will, für den haben wir ein absolutes Verlosungs- Schmankerl: Am 5. November zeigen die beiden Zauberbrüder um 15 Uhr ihre Faszination-Show zum allerersten Mal im Rahmen einer Vorpremiere im Bochumer RuhrCongress. you+me verlost 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.987 an die Rufnummer 32223.