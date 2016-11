| Düsseldorf - Hilton Hotel

Leckere Beatles-Wiedergeburt

The Beatles Connection sorgen live auf der Bühne für eine Wiedergeburt der Pilzköpfe. Mit originalgetreuen Instrumenten, stilechten Outfits und über 200 Konzerten im In- & Ausland steht die Band für eine authentische Show mit dem einmaligen Liverpool-Sound und dem Esprit der coolen 60er Jahre. Dazu gibt es bei dieser Dinner-Show ein feines 3-Gang-Menue. Die Premiere der schmackhaften Show gibt es am 10. Dezember im Düsseldorfer Hilton. Tickets unter www.WORLDofDINNER.de.