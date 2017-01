Les Misérables

Die Kammeroper Köln präsentiert zusammen mit der Deutschen Musical Company das Les Misérables-Musical, das zu den bemerkenswertesten Neu-Produktionen der aktuellen Saison zählt. Mit der berührenden Musik von Esther Hilsberg wird die Geschichte von Marius Pontmercy erzählt, dessen Liebe zu dem Mädchen Cosette ihn in die Geschichte des ehemaligen Sträflings Jean Valjean hineinzieht, der auf der Flucht vor seiner Vergangenheit und dem skrupellosen Polizisten Javert um sein Leben und die Zukunft seiner Ziehtochter kämpft. Zwischen den brennenden Barrikaden der Pariser Straßenaufstände entspinnt sich eine große Geschichte um Liebe, Leidenschaft und Tod. In dieser Inszenierung erleben die Zuschauer diese dramatische und emotionsgeladene Geschichte mit einem gewohnt spielfreudigen Ensemble. Ein packender Musical-Abend mit faszinierenden Choreografien und dem Orchester der Kölner Symphoniker. Die Aufführungen in unserer Region: 17.1. Bochum (Ruhr- Congress) & 21.1. Wuppertal (Stadthalle).