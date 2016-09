| Ratingen - Naturbühne

Letzte Chance den Räuber Hotzenplotz zu sehen

Seit Mai treibt der Räuber Hotzenplotz sein ‚Unwesen‘ auf der Naturbühne Blauer See in Ratingen. Wer bei diesem Familienspektakel noch einmal dabei sein möchte, sollte sich beeilen, denn in diesem Jahr gibt es nur noch vier Aufführungen des OpenAir-Theaters: am 10. & 11. und 17. & 18. September! you+me verlost 3 x 2 Karten für die letzte Veranstaltung am 18. September um 15:30 Uhr. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.968 an die Rufnummer 32223.