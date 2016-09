| Kinostart: 1. September 2016

Mahana – Eine Maori-Sage

Großvater Mahana hat es mit Fleiß, Disziplin und harter Arbeit zu Ansehen und Wohlstand gebracht. Hinter dem wirtschaftlichen Erfolg seines Schafswollimperiums aber steht eine ebenso harte Knute seiner Familie gegenüber. Ausgerechnet Enkel Simeon wagt es, dem Großvater die Stirn zu bieten und damit lange verkrustete Herrschaftsstrukturen und sogar einen sorgsam gehegten Mythos aufzubrechen. Neuseeland zu Beginn der 1960er Jahre bietet die malerische Kulisse für ein Familiendrama, das Bond-Regisseur Lee Tamahori mit sagenhaften Schauspielern (u.a. Temuera Morrison, Akuhata Keefe) in klassischem Zuschnitt konfliktreich packend in Szene gesetzt hat. Das hat Stil und Klasse in Spiel und Gestaltung und ist unglaublich unterhaltsam.