| Oberhausen - Turbinenhalle

Mallorca-Party im Dezember

Bock auf Mallorca-Stimmung im Dezember? Kein Problem, dann auf nach Oberhausen: Bei ‚Hot im Pott‘ verwandeln sich am 17. Dezember die Turbinenhallen in das größte Indoor-Festival im Bereich Mallorca-Popschlager. Auf drei Areas präsentiert sich das Who-is-Who der Popschlager- & Mallorca-Party-Szene. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Über 25 Künstler sorgen für mehr als 30 Stunden Live- Programm auf drei Bühnen. Das Motto: Noch einmal so richtig abfeiern, bevor es in die besinnlichen Tage mit der ganzen Familie geht. Auf der Mallorca-Bühne sorgen unter anderem Mickie Krause, Ikke Hüftgold und Willy Herren für Party pur,. Die Schlager-Bühne begrüßt unter anderem Künstler wie Michelle, Jörg Bausch und Anna Maria Zimmermann. Im Beach-Bereich kann man zu DJ-Klängen richtig Party machen. Los geht das Ganze um 16 Uhr, Ende offen. Alle weiteren Infos unter www.hot-im-pott.de.