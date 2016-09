| Solingen - Cobra

Mehr als nur die Metallica-Gassenhauer

Aus gutem Grund sind My'Tallica derzeit die meistgebuchte Metallica Tribute Band Deutschlands. Der Live-Act aus dem Rheinland liefert eine Tribute Show, die der größten Metalband aller Zeiten gerecht wird - mit professionell ausgeführter Pyrotechnik, dem Original-Equipment der US-Vorbilder und einem Sound, der Ohren abrasiert. Frontmann Andreas Adam: „Wir wollen spielerisch mehr bieten als nur die Radio-Gassenhauer von Metallica. Inzwischen begeistert die Band schließlich drei Generationen von Rock-Fans." In dem bis zu 2-stündigen Liveprogramm von My'Tallica bekommen alle Klassiker aus 30 Jahren Metallica-Geschichte ihren Ehrenplatz. Am 8. Oktober lässt es My'Tallica zusammen mit der Vorband ‚The Metallion Stallions' in der Solinger Cobra krachen.