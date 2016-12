Meister des Prog Metal

Mit Fates Warning kommt eine der einflussreichsten Prog Metal-Bands in unsere Region. Sie prägten neben Dream Theater maßgeblich diesen Stil. Die US-Band gastiert am 25. Januar im Kölner Underground und am 27.1. im Essener Turock. Die Formation gründete sich 1983 in Conneticut. Nachdem die Anfangsjahre von einem komplexen Stil und feinem Gesangstil gekennzeichnet waren, folgten ab Ende der 90er Jahre auch elektronische Einflüsse. Auf dem jüngsten Release ‚Theories Of Flight‘ kommt durchweg ein melodischer Sound mit harten Riffs und akustischen Instrumenten zur Geltung. Der in Ansätzen immer noch komplexe Aufbau lässt aber einen durchweg eingängigen Stil erkennen, der vortrefflich gelungen ist.