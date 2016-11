| Ratingen - Stadttheater

Miss Marple trifft auf Rocky

Was hätten sie für ein Gespann abgegeben, die raffinierte englische Detektivin Miss Marple und Rocky, der schlagkräftige Boxer mit Herz. Mit vereinten Kräften hätten die beiden selbst dem Paten das Fürchten gelehrt, doch kein Regisseur war fantasievoll genug, den beiden ungewöhnlichen Helden zu einem Leinwand-Rendezvous zu verhelfen. Am 18. November vermittelt die Neue Philharmonie Westfalen ein musikalisches Date im Ratinger Stadttheater, denn auf dem Programm stehen an diesem Abend die größten Soundtracks der Kinogeschichte vom ‚Imperial March‘ bis ‚Jenseits von Afrika‘.