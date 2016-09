| Kinostart: 29. September 2016

Mit dem Herz durch die Wand

Machin ist Spieletüftler. An seinem neuen Projekt arbeitet er schon seit Jahren zu Hause. Ruhe ist doch was Gutes. Dann zieht nebenan Machine ein, die Konzertpianistin ist und für einen wichtigen Wettbewerb zu proben hat. Die Wand zwischen den beiden Wohnungen, die nicht mal zum selben Haus gehören, ist sehr dünn. Feuer frei für eine originelle romantische Komödie, mit der Frankreichs Filmstar Clovis Cornillac ein schickes, hinreißend komisches Regiedebüt bestreitet. Er und Filmpartnerin Mélanie Bernier geben ein klasse Gespann, das erst gar nicht und dann umso besser miteinander klar kommt. Zudem hat sie eine beste Freundin und er einen besten Kumpel – und die – man ahnt es schon. Alles nichts Neues, aber man amüsiert sich sagenhaft gut. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.980 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.