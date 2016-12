| Düsseldorf - Robert-Schumann-Saal

Mit dem Mut des Herzens

Mit Claudia Michelsen, Gesine Cukrowski und Karoline Eichhorn kommen drei großartige Schauspielerinnen am 22. Januar in den Robert-Schumann-Saal. Sie gestalten unter dem Motto 'Drei Frauen aus Deutschland' um 17 Uhr eine szenische Lesung mit Werken von Else Lasker-Schüler, Bettina von Arnim und Erika Mann. Die Autorinnen hatten stets ein waches Auge auf die gesellschaftlichen Entwicklungen geworfen und sich mit ihrer Stimme leidenschaftlich gegen Missstände engagiert. Die literarische Revue verspricht eine spannende und ermunternde Unterhaltung. Dabei werden die Texte der drei großen Schriftstellerinnen zusammengefügt zu einer berührenden Collage voller Kontraste und Parallelen ihres Lebens und Wirkens. Somit werden auch die Beweggründe ihrer mutigen Haltung und Persönlichkeit deutlich.