| Düsseldorf - Stahlwerk

Musik wie ein schimmerndes Herbstlicht

Wer an diesen Tagen die Jahreszeit mit passender Musik genießen will, sollte sich das Konzert von Die Heiterkeit am 17. November im Stahlwerk anschauen. Das Quartett aus Hamburg hat mit 'Pop+Tod I+II' ein bemerkenswertes Studioalbum mit 20 Titeln produziert. Vor allem die dunkle, bisweilen streng-unterkühlte und sonore Stimme von Gitarristin & Sängerin Stella Sommer fasziniert (erinnert an Nico). Sie hüllt ihre ansprechenden Texte rund um Tod, Betrug, Liebe und Einsamkeit in eine mitunter unnahbare Eleganz, von der man sich angezogen fühlt. Die Zusammensetzung mit drei weiblichen und einem männlichen Bandmitgliedern ist ebenso etwas ungewöhnlich. Die Musik pendelt zwischen ruhigeren, bedächtigen Stücken mit getragenem, schrabbeligen Gitarrenspiel und reduziertem Keyboardspiel und leichtern Aufhellern wie dem Chorus in 'The End'. Das mag vielleicht auf Dauer etwas monoton klingen. Doch so gelingt es den Musikern, den Fokus auf die Texte zu legen, die so besser zur Geltung kommen. Live dürfte Die Heiterkeit sicherlich noch eins drauflegen. Auf jeden Fall sind die Vier eine Entdeckung und heben sich in der deutschsprachigen Indieszene ab.