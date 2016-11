Nuhr das Beste

In den letzten acht Jahren konnten beim deutschen Comedypreis Bülent Ceylan, Oliver Welke, Olaf Schubert und Kaya Yanar jeweils einmal die Trophäe als bester Komiker abräumen. Die anderen vier Auszeichnungen nahm allerdings Dieter Nuhr mit nach Hause. Das zeigt deutlich, welche Vormachtstellung der Ratinger in der deutschen Comedy-Szene einnimmt. Vom 8. - 17. Dezember gastiert der Maestro gleich sechsmal in unserer Region. Zwar sind die Vorstellungen in Düsseldorf (8.+9. Dezember Tonhalle) und Duisburg (15. Dezember Theater am Marientor) bereits ausverkauft, aber für die Auftritte in Leverkusen (10.12. Smidt Arena), Wesel (16.12. Niederrheinhalle) und Bochum (17.12. RuhrCongress) gibt es noch Tickets.