| Heiligenhaus - Aula des Immanel Kant-Gymasiums

O‘zapft is

Servus beinand! Hau di hera, dann samma mehra. Griaß God und no a Maß, bidscheen. Wos sogsd? Die Aula des Immanuel Kant Gymnasiums schmückt sich in weiß/blau, denn am 24. September heißt es: ‚O‘zapft is‘. Die bayerische Gaudi des Oktoberfestes hält Einzug und dazu sind alle herzlich eingeladen, um an diesem besonderen Abend dabei zu sein. Mit von der Partie sind die Sodenthaler Musikanten, die nicht nur mit ihrer imposanten Anzahl von über 30 Musikern daherkommen, sondern die auch während des Konzertes den ein oder anderen Tisch als Bühne in Beschlag nehmen und mit Trompete, Posaune & Tuba für eine fulminante Show der besonderen Art sorgen. Und das nicht nur mit bayerischen Klängen sondern auch mit Arrangements aus Pop & Rock. Dirndl entstauben & Lederhose wachsen und dann ab in die Aula zum Oktoberfest, wo man nicht nur die bayerische Küche genießen, sondern auch so richtig ‚schwofen‘ kann. Karten gibt‘s für 12 Euro (Vorverkauf im Kultur- & Bürgerbüro Heiligenhaus) und 15 Euro an der Abendkasse.