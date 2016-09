| Köln - Messe

Paradies für alle Biker

Vom 5. bis 9. Oktober dreht sich rund um die Messehallen in Köln alles um Motoren und heiße Reifen. Mit über 1.000 Ausstellern ist die Intermot Köln weltweit eine der wichtigsten Messen zum Thema Motorrad, Roller und E-Bikes. Dabei gibt es aber nicht nur die neuesten Zweirad-Boliden oder Innovationen bei Bekleidung oder Zubehör zu entdecken – in Köln kann man die aktuellen Fahrzeugmodelle nicht nur bestaunen, sondern sogar ausprobieren. Action pur - für Jung und Alt, für aktive Fahrer, Fans, Neu- gierige und sogar Kids – mit und ohne Führerschein. Dafür steht das komplette Freigelände der Koeln- messe - insgesamt 75.000 m² - zur Verfügung. Auf zahlreichen Asphalt- und Gelände-Parcours kann jeder sein Traummopped oder -Bike selbst erleben und testen. Für zusätzlichen Spaß mit Spannung und Nervenkitzel sorgt das Event- und Rahmenprogramm der Intermot: Stuntshows, Dragster Racings und Rennsport sorgen für Gänsehaut beim Zuschauer. Und wem das alles noch nicht reicht, der kommt spätestens auf der „Intermot customized“ auf seine Kosten. Die gesamte Halle 10 wird zum Treffpunkt der Customizing-Szene, mit eigener Show-Werkstatt, Tattoo- und Babiershop und natürlich mit krassen Bikes: hier werden die abgefahrensten und schrägsten Eigenbau- und Custom-Motorräder der Welt präsentiert und im Rahmen der „AMD Championship of Custom Bike Building“ sogar der Weltmeister der Umbauer gekürt. Die Tageskarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf 14 Euro, an der Tageskasse 19 Euro. Alle weiteren Infos & Tickets unter www.intermot.de.