Patrizia Moresco mag es makaber

Es ist verwunderlich und auch schade, dass Patrizia Moresco als Comedy-Lady noch längst nicht so bekannt ist, wie sie es eigentlich verdient hat. Zwar sind ihre Auftritte nicht perfekt und auch nicht jeder Gag trifft voll ins Schwarze, aber alle diese kleinen Schwächen macht sie mit ihren extrem makaberen Späßen & derben Pointen locker wieder wett. Wer schwarzen Humor liebt, sollte einmal einen Auftritt von der 59-Jährigen besuchen, z.B. am 2. November in Essen (Zeche Carl) oder am 4. November im Kölner Comedie-Theater.