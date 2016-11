| Kinostart: 3. November 2016

Pettersson und Findus

Das zweite Spielfilmabenteuer des beliebten Gespanns vom alten Eigenbrötler und seiner sprechenden Katze. Der Beititel „Das schönste Weihnachten überhaupt" ist Versprechen und Drohung zugleich. Als Pettersson sich einen Tag vor Weihnachten böse den Fuß verletzt, drohen alle Versprechen auf ein schönes Fest zu platzen, weil Pettersson partout keine Hilfe von den Nachbarn annehmen will. Natürlich wendet sich alles noch zum Guten in diesem zuckersüßen Schwedenmärchen in Bonbonfarben. Diesmal wird Pettersson diesmal von Stefan Kurt gespielt, der nicht an den Charme seines Vorgängers Ulrich Noethen heranreicht. Dazu kommen unangenehme Schludrigkeiten bei Buch und Regie. „Morgen, Findus, wird's was geben" war der viel bessere P&F-Weihnachtsfilm.