| Düsseldorf- FFT Juta

Protest in Zeiten des Neoliberalismus

Der ungezügelte Marktkapitalismus, der sich weltweit durch den Abbau von Kontrollen, Handelsbarrieren und sozialen Standards durchsetzte, hat bisweilen verbrannte Erde hinterlassen. Umfragen zufolge gibt es viele Menschen, die sich vor diesen Auswüchsen und vor den Folgen der Globalisierung fürchten. Ganze Regionen wurden durch den Abbau von Industrien abgehängt. Das internationale Künstlerkollektiv and- company & Co. beleuchtet in dem Bühnenstück ‚Not My Revolution,if... – Die Geschichte der Angie O.‘ Das Stück stellt am 20. und 21. Januar im FFT Juta die Widersprüche des Neoliberalismus heraus, in der Wohltätigkeit zum ökonomischen Faktor wird. Es erzählt von der fiktiven Aktivistin, die sich an einer intergalaktischen Konferenz gegen den vorherrschenden Marktmainstream beteiligt sowie an einer Protestaktion von Occupy und am G20-Battle 1999 in Seattle teilnahm.