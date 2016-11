| Kinostart: 17. November 2016

Radio Heimat

Damals war auch scheiße! So steht es auf dem Plakat und Teenager-Held Frank weiß genau, was er da sagt, denn Frank steckt mit seinen Schulkumpels Pommes, Spüli und Mücke Anfang der 80er Jahre voll im Umbruch. So generell gilt das für das ganze Ruhrgebiet, das allmählich aufhört, die Kohlengrube der Republik zu sein, persönlich steht man am Ende der Pubertät, ist insofern voll im Saft und muss nun den Mädchen imponieren. Frei nach Frank Goosens autobiografischem Poproman entstand ein episodisches, selbstironisches Stück Kino-NRW, prall gefüllt mit Zeitkolorit, Regionalsprech und Ruhr-Stars (u.a. Elke Heidenreich, Peter Lohmeyer); Export, Revierderby und Currywurst inklusive. Stefan Kampwirth und Sandra Borgmann sind klasse als Franks Eltern. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.995 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.