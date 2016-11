| Kinostart: 15. Dezember 2016

Rogue One: A Star Wars Story

Mit Felicity Jones ist das so eine Sache. Die hübsche Engländerin hat Talent und Charisma, aber in „Collide“ und „Inferno“ war sie fürchterlich. Jetzt ist sie die Rebellin Jyn Erso und bringt quasi im Alleingang frischen Wind ins allmählich immer mehr verkrustende „Krieg der Sterne“-Universum. Wieder stürzt sich ein gebeuteltes Waisenkind an die Speerspitze zum Kampf gegen das übermächtige Imperium. Die Chance zu verlieren steht bei 97,6 %, aber Rebellion ist eben auch Hoffnung. Im zweiten „Star Wars“-Spin-off (nach den beiden läppischen Ewoks-Filmen) wird die alte Story unter neuem Blickwinkel erzählt. Regisseur Gareth Edwards („Godzilla“) schlägt einen etwas grimmigeren Ton an und Felicity Jones ist eine ernste Konkurrenz zu Daisy Ridley.