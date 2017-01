| Düsseldorf - Mitsubish-Electric-Halle

Romeo & Julia auf dem Eis

Die neue Holiday On Ice-Show ‚BELIEVE‘ zeigt eine moderne Romeo und Julia-Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die wahre Liebe. Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version aber sein Happy End. Durch den Einsatz innovativer Licht- & Soundeffekte wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt: Die industrielle von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf eine pulsierende Welt voller Glanz & Glamour. Die Unterschiede beider Dimensionen bestechen durch ausdrucksvolle Kostüme in aufwendiger Kulisse. Bei diesem Show-Erlebnis für die gesamte Familie erwartet den Zuschauer Eiskunstlauf der Spitzenklasse mit spektakulären akrobatischen Darbietungen auf und über dem Eis. Insgesamt finden vom 26. - 29. Januar sieben Aufführungen in der Mitsubishi Electric HALLE statt. Die einzelnen Shows im Überblick: 26. Januar 19:00 Uhr, 27. Januar 16:30 & 20:00 Uhr, 28. Januar 15:30 & 19:00 Uhr und 29. Januar 13:00 & 16:30 Uhr. Infos & Tickets unter 0211-237 001 237 oder www.dticket.de. you+me verlost 3 x 2 Tickets für die Premiere am 26. Januar. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.005 an die Rufnummer 32223.