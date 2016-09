| Kinostart: 6. Oktober 2016

Sausage Party

Spielzeug ist glücklich, wenn man damit spielt. Aber ist das bei Lebensmitteln auch so? Sind Kartoffeln glücklich, wenn man sie schält und ihnen die Augen herausschneidet? Lachen Karotten, wenn sie von Zähnen zermalmt werden? Das sind so einige Überlegungen in diesem Film, der eine kleine Liebesgeschichte (Bockwurst und Brötchen) als Aufhänger nimmt für ein politisch garantiert inkorrektes 3D-Animationsspektakel aus der Klamaukschmiede von Seth Rogen, Jonah Hill und Evan Goldberg. Was gut gelaunt im Supermarkt beginnt, wird zum Brutalgemetzel in der Küche und schwingt sich dann zum Widerstandsepos auf. Klar, hier sollte absolut nichts tiefer hinterfragt werden. Die Vorgabe ist es, dass dieser Film eben nicht für die ganze Familie ist. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten + 1 Malbuch. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.984 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.