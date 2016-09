| Kinostart: 20. Oktober 2016

Schneider vs. Bax

Schneider ist Auftragsmörder. Heute soll er einen Kerl abmurksen, der Bax heißt und in den Dünen wohnt. Bax hat auch Waffen im Haus. Er erhält einen Anruf, dass ihn jemand umbringen soll; vom gleichen Auftraggeber, was er aber nicht weiß. Dann kommt seine depressive Tochter zu Besuch, sein Vater und dessen Freundin, die Papas Enkelin sein könnte. Auch Schneider bekommt Gesellschaft in Gestalt einer angejahrten Straßenhure. Am Abend erwartet er Gäste zu Besuch. Eine ziemlich abgedrehte Fallstudie über ungewöhnliche Leute im Zangengriff des ganz normalen Alltags. Hollands Kultfilmer Alex van Warmerdam („Borgman") fackelt nicht lange mit Sex & Crime und deshalb ist das hier zehnmal wilder, amüsanter als die letzten Tarantinos zusammen.