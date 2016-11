| Kinostart: 8. Dezember 2016

Schubert in Love

Olaf, Sozialbeamter und verschrobener Sohn des selbstherrlichen Professors Schubert (Mario Adorf), steckt längst im heiratsfähigen Alter. Da verlangt Papa nach einem Schwächeanfall, dass Olaf sich endlich eine Frau sucht und Nachwuchs zeugt. Nach Kräfte zehrender Suche stößt Olaf auf Pamela (Marie Leuenberger), die Handball spielt, einen Uni-Abschluss hat, aber bei Männern bisher nicht landen konnte. Olaf ergreift die Initiative. TV-Komiker Olaf Schubert bestreitet erschreckend altbackenen Rücksturz in den Deutschklamauk der 80er Jahre. Wie alle anderen Comedy-Kollegen bleibt er dabei in der einen angestammten Spaßrolle stecken, was schnell nervt. Martina Hill hingegen fasst sich erfreulich kurz als sächsischer Gaststar Mandy Hausten.