Seltsame Zensur-Kriterien

Am 15. Oktober gastiert Lordi übrigens in der Zeche Bochum. Erinnern Sie sich noch an diese Band? Vor genau zehn Jahren mischte das Quintett den Eurovision Song Contest in Athen auf. In wildem Horror-Outfit präsentierten sie ihr ‚Hard Rock Hallelujah‘. Der Heavy Metal-Song klang in manchen Passagen zwar wie eine dreiste Kopie von Alice Coopers ‚Poison‘, gewann aber dennoch und brachte erstmals die Trophae nach Finnland. Seitdem sind Lordi Volkshelden in ihrer Heimat: Ein Platz wurde nach ihnen benannt und es gibt Lordi-Cola & Lordi-Bonbons. Vor zwei Monaten veröffentlichte die Band ihr neues Album ‚Monstereophonic‘ und zum Song ‚Hug You Hardcore‘ ein ultra-hartes Video. In diesem harmlos beginnenden Clip wird später ein Mann durch eine Frau per Dildo brutalst vergewaltigt, das Blut spritzt wild umher und anschließend wird das Opfer auch noch verspeist. Dieses Video ist sowohl auf youtube als auch auf facebook zu sehen und auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien reagierte nicht. Warum ein aufwendiges & künstlerisch anspruchvolles Anti-Kriegs-Video wie das von Joachim Witt zu seinem Lied ‚Gloria‘ als jugendgefährdend eingestuft wird und von den genannten Plattformen verbannt wurde, dieses primitive Lordi-Video aber überall willkommen ist, muss man wohl nicht verstehen.