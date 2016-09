Sexy Spektakel

Nach ihrer ersten erfolgreichen Deutschlandtour kommen die Mantastic Sixxpaxx ab Oktober 2016 erneut auf Tour. Wieder mit dabei Ex-Boyband-Schnuckel-Sänger Marc Terenzi. Bereits 2015/2016 konnten sie gemeinsam mehr als 10.000 Frauen begeistern. Nun lassen sie unter dem Motto „10 Men - 10 Dreams“ europaweit in über 100 Städten Frauenherzen schmelzen. Die Sixxpaxx-Boys können sich aber nicht nur ausziehen, sondern die Besucherinnen erwartet ein Spektakel aus Erotik, Tanz, Gesang, Akrobatik und jeder Menge Charme & Sexappeal. Im Oktober gastiert Sixxpaxx in unserer Region: 15.10. Köln (E-Werk), 17.10. Leverkusen (Forum), 18.10. Troisdorf (Stadthalle). Alle weiteren Infos & Tickets unter www.sixxpaxx.de. you+me verlost 3 x 2 Tickets für Leverkusen. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.975 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.