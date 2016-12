Silvester-Tipps

Düsseldorf

Capitol Theater

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr veranstaltet die Showband Fresh Music Live im Capitol Theater wieder eine Silvesterparty. Die Dinner & Dance-Party mit Live Musik & Buffet bietet Platz für bis zu 450 Personen. Das große Buffet richtet sich auch an Vegetarier. Zum Dinner gibt es Unplugged Music. Anschließend sorgen das Konzert von Fresh Music Live, weitere Live Acts sowie DJ-Sets in (Classic, RnB, House) für die ultimative Party-Stimmung inkl. Feuerwerk. Dresscode: Party Chic

Eintritt für Dinner & Dance: 75 € inkl. Willkommenstrunk

Eintritt nur für die Party: 40 € inkl. Willkommenstrunk

Einlass: 18.30 Uhr

Party: ab 21.30 Uhr

www.capitol-theater.de / www.freshmusiclive.com

Me and all Hotels

Anfang November feierte das Me and All Hotel seine Eröffnung. Zum Jahresausklang sorgen die Beats von Resident DJs Verbund West für passende Stimmung. Bis zum Mitternachtssnack stehen kostenlos Knabbereien und Popcorn bereit. Um 24 Uhr wird auf das Jahr 2017 mit Blick auf den Silvesterhimmel bei Champagner angestoßen.

Eintritt: 39 € (zzgl. Gebühren) inkl. Begrüßungsgetränk

Beginn: ab 21 Uhr

https://duesseldorf.meandallhotels.com

Central am HBF

Das Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses gestaltet einen Liederabend über die Liebe und das Geld auf der kleinen Bühne am Central. Um Mitternacht wird ein Piccolo serviert – anschließend ist auf der Brücke DJ-Musik angesagt. Es gibt noch Restkarten

Eintritt: 30 € inkl. Liederabend

Eintritt Party: 5 €

Veranstaltungsbeginn: 22 Uhr

http://www.dhaus.de/

Tanzhaus NRW

Für ein schmales Eintrittsgeld bekommen die Silvestergäste eine große Bandbreite an Musik auf zwei Floors geboten. Das One-Eyed Kollektiv legt im Foyer Indie und Pop auf. Im kleinen Saal animiert die elektronische Clubreihe 'Something' die Partycrowd mit Electro, Techno, Synthie-Pop, Neo-Krautrock, New Wave und Post Punk zum Feiern. Als Live Act hat sich die Wilde Jagd aus Berlin angesagt, deren Mitglieder sich seinerzeit im Salon des Amateurs kennenlernten. Sie spielen u.a. einen experimentellen Sound aus Neo-Krautrock, Electronic und Synthpop. Im Gegensatz zu den früheren Jahren werden keine Speisen angeboten.

Eintritt: 16,50 €

VVK.-Stellen Baustoff Café, Rather Str. 50 / Hitsville Record, Wallstraße 21, Pretty Lush Store, Kapuzinergasse 15, A&O Medien, Schadow Arkaden

Beginn: 22 Uhr

www.tanzhaus-nrw.de

Pitcher

Die Stammgäste vom Pitcher bekommen das, was Sie erwarten dürfen. Die Tributeband Stil Counting rockt zu der Musik der Metalcombo Volbeat ab. Anschließend serviert ein DJ die Rockklassiker der letzten 40 Jahre. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird ein rechtzeitiger Kartenerwerb im Vorverkauf empfohlen.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 22,70 € inkl. Piccolöchen oder Lemmy

Seifenfabrik Dr. Thompson's

Nach einem Führungswechsel hat das ehemalige Dr. Thompson Ende Oktober im neuen Look wieder eröffnet. Wer stilecht wie in den 20er Jahren mit einem gepflegten Dinner & einer Party das neue Jahr begrüßen möchte, kommt im historischen Ambiente der In-Location auf seine Kosten. Ein 3-Gang-Tisch-Grill-Menü beinhaltet drei verschiedene Variationen (Fleisch, Fisch oder vegetarisch) und Desserts. Im Wechsel von Live-Musik und DJ-Klängen können sich die Gäste vergnügen. Feuerwerk auf der Terrasse. Begrenzte Tickets im Vorverkauf könnten unter 0162-6488884 erworben werden.

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 99,- € inkl. 3-Gang Menü mit Empfangs-Champagner & Party

http://www.seifenfabrik.com/

Hausbar

Wer an Silvester abseits des Ballermann-'Flairs' die Nacht zum Tag machen möchte, könnte in der stylishen Location unter dem Motto 'Dine. Drink. Dance' eine passende Alternative finden. Die Silvesterkarte bietet Vorspeisen, Hauptgänge, Desserts und Getränke. Die Sonido Live Band stimmt mit peppigem Soul und Pop auf das neue Jahr ein. Im Anschluss können die Besucher zu dem Resident Sound von DJ- René bei House, Party, Classics und RnB das Tanzbein schwingen. Frühzeitige Reservierung erbeten. Dresscode: Gepflegte Abendgarderobe.

Tischreservierung: 0151 – 240 39 391

Beginn: 20 Uhr

Eintritt frei, aber Anzahlung von 50 € wird mit Rechnung verrechnet

www.hausbar-duesseldorf.de/silvester.php

KIT Cafe

Der bewährte Sound von DJ Henry Storch & seinen Gästen spricht in erster Linie Liebhaber von Soul, Rare Grooves, Funk, Acid Jazz & Alternativ an. Unmittelbar am Rhein gelegen bietet das KIT den perfekten Blick auf das Silvesterfeuerwerk.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 10 €

http://kit-cafe.com/

Bocconcino

Das Restaurant im Medienhafen lockt an Silvester mit einem attraktiven Programm und einem exklusiven Fünf-Gänge-Menü. Internationale Top-Künstler, bekannt aus dem Cirque Du Soleil, unterhalten mit Illusionskunst/Comedy, Gesang, Jonglage und Hulahoop. Dazu gesellen sich eine Liveband und DJ Nick Shery.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 120 € (Kategorie B) / 140 € (Kategorie A)

http://bocconcino-duesseldorf.de

Heiligenhaus

Thums

Das Thums will seinen Gästen den Silvesterabend mit einem großen Büffet und Getränken schmackhaft machen. Für ausgelassene Party-Atmosphäre sorgt ein DJ.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 69 €

www.treffpunkt-thums.de

Langenfeld

Schauplatz

Die bekannte Formation Jim Button's wird als Live Act im Foyer mit Songs u.a. von Green Day, Lenny Kravitz, Foo Fighters oder Sportfreunde Stiller einheizen. Zudem spielen die DJs Karsten und Kai ein Best of der 80er und 90er Jahre und bringen das Publikum auf Touren. Vorzeitiger Kartenvorverkauf empfohlen.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 28 € (VVK) / 32 € (AK)

www.schauplatz.de

Mettmann

Neandertalhalle

Die you+me-Silvesterparty feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Damit gehört das angesagte Happening zu den ältesten und erfolgreichsten Silvesterveranstaltungen unserer Region. Das bewährte DJ-Set von Andreas Röhrig bringt mit Party-Klassikern, Dancefloor und Black Music die Tanzfläche zum Kochen.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 35,99 € inkl. aller Getränke

Monheim

Spielmann

Das Traditionslokal verwandelt sich im Stil der 20er Jahre. Frau Hirsch bittet zum Fest und will die Ära jener Zeit zu Ehren des großen Gatsby wiederbeleben. Mit passender Musik tanzen die Gäste wild und ausgelassen zu Charleston, Lindy Hop, Jive, Swing und Boogie Woogie. Die Kleiderordnung sieht entsprechende Garderobe vor. Ob als Gigolo, Mafiaboss, Diva, kecke Dirne, Dandy, Varietégirl, Gentleman, Swingboy oder als Revuetänzerin verkleidet – der Chic der 20er Jahre ist ausdrücklich erwünscht (Kopfschmuck und Hüte gern gesehen). Legere Gäste haben hier nichts verloren.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt:

www.spielmann-monheim.de

Hattingen

Fabbrica

Wer als Single keine Lust auf einen Pärchenabend hat und unter Gleichgesinnten feiern möchte, der könnte die Just-Dates-Single-Silvesterparty im historischen Bahnhof ins Auge fassen. Vorausgesetzt, man möchte tief in die Tasche greifen. Neben einem mediterranen Buffet, Winter-Barbecue, Flirtquiz ist auch ein Mitternachtssekt im Preis inbegriffen. DJ Chris Rieger legt Charts, Party Classics sowie die Pop-Hits der letzten 30 Jahre auf. Dresscode: Gepflegte Kleidung von schick bis lässig.

Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt: 99 € (Mindestgetränke-Verzehr: 10 Euro)

justdates.de / www.fabbrica-hatingen.de

Mülheim

Ringlokschuppen

WDR Funkhaus Europa präsentiert eine Party mit Live-Musik für Liebhaber von Weltmusikklängen. Das Radio Sabor Soundsystem hat DJ Ebbsolute als Opener eingeladen. Um 21 Uhr versetzen Chupacabras als Liveband die Gäste mit einer wilden und temperamentvollen Melange aus Substanzen von HipHop, Dancehall, Reggae, Jazz, Funk, Salsa, Cumbia, Son, Samba, Blues, Polka und Rock etc. in eine überschäumende Tanzstimmung. Nach Mitternacht übernimmt wieder das Radio Sabor Soundsystem das Kommando. Für das leibliche Wohl sorgen Burritos sowie ein Mitternachtssnack.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 24 € zzgl. Gebühren (Konzert + Party) / 44 € zzgl. Gebühren inkl. Essen

http://ringlokschuppen.ruhr

Oberhausen

König-Pilsener-Arena

Die Ehrlich Brothers verzaubern in ihrer neuen Show 'Faszination' das Publikum mit Illusionen und atemberaubenden Nummern. Da erscheint aus dem Nichts ein Monstertruck oder das Brüderpaar teleportiert Zuschauer von einem Ort an den anderen. Der Riesenaufwand mit über 500 Spezialeffekten verfehlt seine Wirkung garantiert nicht.

Beginn: 18 Uhr

Eintritt: 34,70 € bis 86,90 €

Solingen

Theater- und Konzerthaus

Was wäre Silvester ohne den Klassiker 'Dinner for One'? Schlicht unvorstellbar. Deshalb kann sich das Publikum auf eine Darbietung des Kult-Sketchs im Theater freuen. Nach der Vorstellung steht ein Flying Buffet mit den Originalspeisen aus 'Dinner for One' als Fingerfood zu Klavierklängen von Frank Seizinger bereit. Mit dem Mitternachtssekt wird die Party eingeläutet. DJ Jay Triplechair setzt auf Vinyl und beschert dem Publikum eine ausgefallene Turntable-Musik aus Soul, Beat, Disco, Funk & Rock'n' Roll.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 31,60-49,90 € inkl. Snacks, Begrüßungs- und Mitternachtsgetränk & Party

www.theater-solingen.de