| Kinostart: 22. September 2016

Snowden

Edward Snowden ist ein echter Computer-Freak, der sich wie kaum ein zweiter in Programme einarbeiten und diese neu-, um- oder auch ganz einfach wegschreiben kann. Mit diesem Talent steigt er bei den Geheimbehörden ein, zunächst bei der CIA, dann bei der NSA. Als er den Mangel an Verantwortung um sich herum bemerkt, greift er Daten ab und flieht. Eine wahre Geschichte, von Regie-Eiferer Oliver Stone als Heldenstory inszeniert, die irgendwie drei Jahre zu spät kommt. Joseph Gordon-Levitt spielt in der Titelrolle so intensiv, dass er zu Snowden wird, obwohl er gar nicht wie dieser aussieht. Klasse sind Rhys Ifans und Nicolas Cage als Geheimdienstausbilder, Shaylene Woodley als Snowdens Freundin. Ob die Wahrheit wirklich so nett und edel wahr?