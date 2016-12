| Düsseldorf - zakk

Soul der alten Schule

Lee Fields zählt derzeit zu den angesagten Soulsängern der alten Garde. Gemeinsam mit seiner Begleitband The Expressions beehrt er am 23. Januar das zakk. Wie viele Soulsänger zuvor hat Lee Fields seine Leidenschaft für Musik im örtlichen Chor entwickelt. Er wurde vom Soul der 60er Jahre von Otis Redding, Al Green, James Brown, den Temptations und Isaac Hayes beeinflusst. Ihm wurde schon in frühen Jahren eine stimmliche Ähnlichkeit mit James Brown nachgesagt. Obwohl der 65-Jährige im Verlauf seiner langen Karriere fleißig Alben aufnahm, wurde ihm der große Erfolg verwehrt. Was nicht an seinem Können liegt, sondern wohl an der Tatsache, dass die klassische Soulmusik seit den 80er Jahren in den Clubs im Schatten von Dance, Rap, Techno, House und Pop stand und so weniger Geltung fand. Erst die Kollaboration mit Martin Solveig brachte ihm einen verspäteten Achtungserfolg. Mit Unterstützung des bekannten DJs, Produzenten und Musikers gerieten die beiden Titel 'Jealousy' und 'I Want You' in den Fokus der Clubszene. Die brandneue Scheibe 'Special Night' dürfte die Herzen von Fans der alten Soulmusik erfreuen. Neben groovigen Stücken finden sich darauf wunderbare Soul-Balladen. Was will man mehr.