| Kinostart: 1. Dezember 2016

Sully

Es ist ein ganz normaler Routinejob, als US-Airways 1549 zum Passagierflug vom New Yorker Flughafen La Guardia abhebt. Kurz nach dem Start kreuzt ein Vogelschwarm die Maschine, durch die Kollision fallen beide Triebwerke aus. Als die Rückkehr zum Flughafen aussichtslos wird, entschließt sich Pilot Chesley Sullenberger zur Notwasserung auf dem Hudson River. Eine wahre Heldenstory vom 15. Januar 2009 erwacht zu erstaunlich mitreißendem Kino unter der Regie von Clint Eastwood. Der weiß auch mit 86 alle modernen Register zu ziehen, um das Publikum zu fesseln und hat mit Tom Hanks in der Hauptrolle die Idealbesetzung für diese Art von amerikanischer Aufrichtigkeit und Zivilcourage. In den USA war der Film ein Hit. Hollywood Deluxe. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte sendet eine SMS mit dem Text bm.007.003 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.